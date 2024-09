Festival di letteratura resistente: "Memoria e Materia" con i libri

Torna il Festival internazionale di Letteratura Resistente (23esima edizione) e quest’anno il tema è "Memoria e Materia". Il festival inizia oggi e proseguirà fino a domenica e l’area delle ex "Macerie", nel centro storico di Pitigliano diventerà un luogo di incontri, dialoghi, presentazioni, laboratori per bambini e concerti. Ecco qualche numero del festival: 14 nuovi libri realizzati per Le Strade Bianche di Stampa Alternativa in previsione di ospitare i loro autori nelle fasce pomeridiane del festival, 5 serate per una programmazione di film, corti, musica e controinformazione, 5 laboratori per bambine e bambini, una mostra dedicata alla grafica di Giuseppe Romani, pitiglianese che rivoluzionò la comunicazione allineandola a standard europei. Il tema, appunto, è la materia fisica, variegata, per recuperare memoria riscattandola dall’oblio a cui è destinata e proporre percorsi originali di criticità, nella nuova edizione del festival ci sarà molta politica, storia, presente anche la questione palestinese, le carceri, ma anche la grande distribuzione, l’inquinamento, la resistenza e molto, molto altro. Si parte oggi alle 16 con l’inaugurazione della mostra "Giuseppe Romani – Studi e bozzetti" a cura di Carlo Fè. Alle 18 verrà presentato il libro "Il brasato dell’onorevole Sciascia e l’affaire Moro" di Alessandro Tessari; con l’autore, Valter Vecellio e Marcello Baraghini. Alle 19 Bruno Zevi e il suo libro "No al Concordato" con Maurizio Turco e Marcello Baraghini (nella foto). Infine, alle 21 Giuseppe Romani proporrà il suo libro "Pitigliano, l’apocalisse del 7 giugno 1944" con Elisabetta Peri, Marcello Baraghini, Beatrice Romani, Letizia Romani. Domani saranno presentati altri libri e in più alle 21 prenderà il via il terzo Festival dei corti d’autore a cura di Daniela Piretti e Niccolò Gentili. Venerdì, alle 16 è in programma il primo laboratorio di pittura per bambine e bambini con Bicio Fabbri e Daniela Piretti, poi, sempre nel pomeriggio e alla sera sono in programma presentazioni e proiezioni. Sabato sarà anche l’occasione di partecipare al laboratorio di scrittura creativa "Caccia al racconto", mentre alle 17 inizierà il laboratorio musicale per bambine e bambini dai 3 anni in su con Margherita Valtorta. Sarà anche il giorno della musica di Mars on Pluto. Il festival si concluderà domenica con una giornata profondamente resistente. Tra i libri in presentazione quello di Roberto Barocci "Biomasse a Grosseto" e infine, alle 18 la chiusura del festival con Andrea Rocchi e i Ribellicanti. L’evento è organizzato dalle associazioni Fa Pensiero e Strade Bianche e dalla biblioteca comunale "Zuccarelli", con il patrocinio del Comune di Pitigliano e in collaborazione con Fondazione Marco Pannella, Radio Radicale, Centro culturale "Fortezza Orsini" e Proloco "L’Orso" di Pitigliano.