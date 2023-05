Festival delle Rocce Ci sono Tozzi e Mannarino

Con l’avvicinarsi dell’estate arriva anche il programma del "Festival delle Rocce 2023", varato dalla Giunta comunale, uno degli ultimi atti del sindaco Biondi, sulla scia della proposta artistica presentata dalla società Live Emotion Group. E così andranno in scena la sera di martedì 8 agosto il concerto di Mannarino e a seguire dopo due giorni quello di Umberto Tozzi. Ma l’ufficio cultura ha richiesto alla società l’inserimento nel programma di almeno altri due eventi, sulla scia dell’indirizzo fornito dalla giunta comunale ed allora ecco altri due appuntamenti da aggiungere al programma del Festival, le cui date, però, sono ancora da stabilire. Il primo evento sarà "Dalla. La Storia" uno spettacolo-celebrazione dedicato al cantautore bolognese, ed a seguire, il secondo sarà un concerto di band locali e street food ad ingresso gratuito.

Il Festival del Teatro delle Rocce è una kermesse che animerà l’estate del comprensorio dell’Alta Maremma e non solo e il Comune fa i conti per questa ventunesima edizione. Il Comune è proprietario del Teatro delle Rocce, per eventi all’aperto, dove si possono celebrare pure i matrimoni, della capienza di 2.000 posti, ricavato dai resti di una cava di calcare che fa parte del patrimonio minerario del Parco nazionale delle Colline Metallifere. E guardando ai costi, gli interpreti di tante serate fanno parte di una élite internazionale di grande richiamo, la Giunta ha deciso di dar vita ad una sorta di unione delle forze finanziando tutto con i soldi del bilancio comunale ma anche ricorrendo a sponsorizzazioni da privati. Ed ecco che arrivano le prime risposte con 18.300 euro, compresa Iva, per la sponsorizzazione del Festival di quest’anno da parte della società Nuova Solmine. Ed altre somme, per l’esattezza 6.100 euro sempre Iva compresa, entrano nelle casse comunali da parte della ditta Pix Development srl. Il Festival avrà un costo complessivo di 55.510 euro". Oltre ai denari messi a disposizione da questi due sponsor si attende anche il contributo della Regione, che, senza dubbio , non farà mancare il proprio apporto per una migliore riuscita della stagione di uno dei Teatri fra i più suggestivi della Toscana.

Roberto Pieralli