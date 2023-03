Festival Bio-osteria "Luci nel Parco" Al via le selezioni per artisti e associazioni

Dopo il successo degli spettacoli di musica e poesia che, nei mesi estivi del 2022, hanno fatto da cornice alle serate della bio-osteria "Luci nel Parco", l’associazione di promozione sociale Luci, con il supporto della scuola di musica Rockland e, appunto, della Ristosteria Luci nel Parco, sta lavorando al programma per la stagione 2023. Per rendere ancora più vivace, nuova e accattivante l’offerta artistica, è stata aperta una selezione rivolta a compagnie, ensemble, singoli artisti, associazioni culturali, enti no profit pubblici e privati, scuole di musica, società cooperative, associazioni di promozione sociale, che presentino proposte nell’ambito dello spettacolo dal vivo e dell’intrattenimento. Una commissione qualificata è incaricata di valutare con attenzione le proposte ricevute in vista del festival, che prevedrà 10 serate a maggio, giugno e luglio. "Progetti ambiziosi, positivi e di valore come Luci nel Parco non devono essere "solo" realizzati - dice la vicepresidente di Luci Camilla Turelli - ma vanno alimentati nel corso del tempo con nuove iniziative e risorse, per fare in modo che la comunità circostante, e non solo, possa continuare a beneficiarne". Le proposte potranno essere inviate entro il 20 marzo.