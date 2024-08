Festambiente a Rispescia. Sul palco i Modena City Ramblers

Quarta giornata per Festambiente in svolgimento nella tradizionale sede di Rispescia. Apertura del festival alle 17.30 (ingresso gratuito) e il programma propone poi alle 18.30 l’incontro dal titolo "Verso il referendum sull’Autonomia differenziata per evitare un Paese a più velocità". Francesco Loiacono, direttore de La Nuova Ecologia, intervista Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale. Alle 19 premiazione degli Ambasciatori del territorio 2024 di Legambiente. Introduce Angelo Gentili responsabile nazionale Legambiente agricoltura. Partecipano Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, Stefania Saccardi assessora allo Sviluppo rurale Regione Toscana e le aziende premiate in regione Toscana. Alle 19.30 si parla sul tema "Agricoltura e la sfida della transizione ecologica: sostenibilità ed innovazione alleati per contrastare i cambiamenti climatici". Coordina Francesco Loiacono e ne discutono Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Angelo Gentili responsabile nazionale Legambiente agricoltura, Dario Nardella Commissione agricoltura del Parlamento europeo, Francesco Battistoni vicepresidente Commissione ambiente della Camera, Mirco Carloni presidente Commissione Agricoltura della Camera, Maria Chiara Gadda vicepresidente Commissione agricoltura della Camera, Marco Lupo Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione del Pnrr del ministero dell’Agricoltura, Stefania Saccardi assessora allo Sviluppo rurale Regione Toscana, Maria Grazia Mammuccini presidente FederBio, Barbara Nappini presidente Slow Food. Intervengono Antonfrancesco Vivarelli Colonna presidente Distretto biologico della Maremma toscana, Camillo Zulli direttore tecnico Biocantina Orsogna, Fabio Brescacin presidente NaturaSì, Luigi Maccaferri presidente Coprob, Marco Santori Alce Nero, Mariella Cerullo direttrice marketing Oleificio Zucchi, Massimo Fileni vicepresidente del gruppo Fileni, Maurizio Furlan Loacker, Michele Falce responsabile Area produzioni e servizi agricoli Novamont, Tommaso Carioni AD Carioni Group.

Alle 22.30 concerto dei Modena City Ramblers.