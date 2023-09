Festa di San Michele a Grosseto: celebrazione per i caduti della Polizia

Celebrata la cerimonia del Santo Patrono della Polizia San Michele Arcangelo. Ieri mattina in piazza Palatucci, alla presenza del picchetto in armi, il questore di Grosseto, Antonio Mannoni, ha deposto, insieme all’Associazione nazionale della Polizia di Stato (Anps) e al parroco per la benedizione, una corona d’alloro al cippo in onore e memoria dei caduti della Polizia. Poi è è stata celebrata in Duomo la tradizionale Messa, officiata dal vescovo Giovanni Roncari. La celebrazione liturgica si è tenuta alla presenza delle autorità locali, dei rappresentanti delle altre forze di polizia, del personale dipendente della Polizia e dell’Amministrazione civile dell’interno, dei familiari delle vittime del dovere. Al termine della cerimonia l’Anps di Grosseto, unitamente al questore, ha donato al Vescovo un crocifisso in metallo.