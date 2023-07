Festa di 646 anni a Massa Marittima: lunedì grande festa in piazza

Torna il consueto appuntamento con la festa di compleanno di Valpiana, in programma lunedì, a partire dalle 17, in piazza delle Ferriere. La festa nasce per celebrare la fondazione della frazione, nata nel 1377 come borgo mediceo e polo industriale intorno alle Ferriere. Il programma prevede alle 17 l’apertura della mostra mercato di hobbistica e dei prodotti enogastronomici, a cura dei produttori locali. A partire dalle 18 intrattenimento per bambini con i gonfiabili e il trucca bimbi e a partire dalle ore 21 musica dal vivo con Drago Dj. "La festa –ricorda la presidente del Consiglio di Frazione, Anna Maria Gabbricci – venne celebrata per la prima volta nel 1988 e dopo una lunga interruzione è stata ripresa da qualche anno dal Consiglio di frazione. È un’occasione per ricordare le nostre radici". "Il recupero di questa celebrazione - aggiunge Irene Marconi, assessore alla Cultura – è importante per rafforzare i legami di comunità e il senso di appartenenza".