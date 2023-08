"Festa del Cinema di Mare" La protagonista è Valeria Golino

Prosegue, con successo, "la Festa del Cinema di Mare": dopo l’"entrata in scena" di Gabriele Muccino oggi, per la terza giornata, la protagonista d’eccezione sarà Valeria Golino, uno dei grandi nomi attesi a Castiglione della Pescaia per questa ottava edizione della manifestazione diretta da Giovanni Veronesi.

L’attrice e regista, infatti, sarà al centro del programma della giornata con l’intervista curata da Piera Detassis, giornalista e presidente dell’Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello, prevista alle 19 all’Orto del Lilli (via della Libertà) e con la proiezione serale al Cinema Castello (alle 21.30) del lungometraggio di Emanuele Crialese "Respiro" (con Valeria Golino, appunto, Vincenzo Amato, Francesco Casisa, Veronica D’Agostino, Elio Germano).

Il film, del 2002, sarà presentato dalla stessa attrice insieme a Giovanni Veronesi.

Il programma della giornata sarà aperto dalla proiezione del documentario "Senza Paura" di Luciana Toriello che racconta la storia di un bambino che si misura con i suoi limiti e le sue paure, tra la leggerezza della sua età e la responsabilità di un impegno agonistico e del suo rapporto con il padre.

Alle 21, invece, al Cinema Castello verranno premiati i cortometraggi vincitori dei due Premi Mauro Mancini e Guido Parigi, compianti giornalisti de La Nazione.

La Festa del Cinema di Mare proseguirà fino a mercoledì, con tanti ospiti attesi a Castiglione della Pescaia, come Isabella Ferrari, Vinicio Capossela ed Elena Guerrini con il suo spettacolo acquatico "Archeologia del coraggio" e i molti film in programma. Lo stesso programma può essere consultato sul sito festadelcinemadimare.com.

La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Club Velico di Castiglione della Pescaia, Associazione Kansassiti e con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione CR Firenze, Conad Grosseto e RRD (Roberto Ricci Design).