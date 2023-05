Festa all’"Orafà" La bottega di Laura Giusti ha compiuto 25 anni

Confartigianato Imprese Grosseto augura buon compleanno all’azienda Laboratorio orafo "LOrafà" di Laura Giusti a Follonica, in via Marconi 16b, che quest’anno taglia il traguardo dei 25 anni di attività. Laura ha iniziato a creare gioielli giovanissima, la sua passione per l’arte si manifesta quando è ancora bambina e decide di coltivarla frequentando prima il liceo artistico e poi i corsi di formazione professionale di oreficeria a Roma. Cosi` a soli 21 anni, nel 1998, apre il suo primo piccolo laboratorio orafo a Follonica, in via Marconi. Otto anni fa decide di trasferirsi inaugurando la nuova sede, più spaziosa e funzionale, ma sempre in via Marconi. Le mani esperte di Laura riescono a lavorare la materia grezza per trasformarla in gioielli meravigliosi. Al laboratorio si rivolgono clienti che cercano pezzi unici, personalizzati, ma anche coloro che desiderano aggiustare, modificare o recuperare manufatti che hanno un valore affettivo, fuori moda o fortemente compromessi. Gli antichi utensili per la lavorazione del metallo sono affiancati dalle più moderne attrezzature per soddisfare ogni tipo di richiesta. Laura personalizza i gioielli e offre il servizio di incastonatura, infilatura di perle e pietre dure, lucidatura di coralli e turchesi, messa a misura di anelli. Accanto alle sue creazioni la gioielleria offre anche una vasta gamma di gioielli di marche e una scelta di orologeria. "Dopo la maturità artistica ho seguito il mio interesse per l’arte orafa – spiega Laura- mi sono formata con i corsi, ho iniziato a fare delle piccole creazioni e a comprare le prime attrezzature fino ad aprire l’attività il primo di aprile del 1998. Ricordo che all’epoca faticai a trovare un fondo perchè il commercio era molto attivo. Dopo una lunga ricerca mi fermai in via Marconi, in uno spazio piccolo che non aveva neppure la vetrina, ma era quello che faceva per me, per iniziare a realizzare il mio sogno". "Il laboratorio di Laura Giusti è un esempio di azienda fondata e condotta con successo da una giovane donna. – afferma Mauro Ciani, segretario di Confartigianato Imprese Grosseto – Storie come quella di Laura, ci rendono consapevoli della straordinaria ricchezza culturale del mondo artigiano e di quanto sia importante sostenerlo e valorizzarlo. Laura è diventata un punto di riferimento per la professionalità acquisita e la sua profonda conoscenza dell’arte orafa".