Ferì a coltellate un connazionale: giovane finisce in carcere

E’ finito in cella il ragazzo accusato del tentato omicidio nei confronti del connazionale avvenuto lo scorso 2 maggio a Roccastrada. Ali Hamza, 26 anni, pakistano, si trova rinchiuso in carcere su ordinanza firmata dal Gip Marco Mezzaluna (nella foto) che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Giovanni De Marco.

Stando alla ricostruzione fatta in base anche alle ammissioni dello stesso indagato, quella sera i due – dopo aver bevuto molto – avevano iniziato a litigare fino a quando erano volati degli schiaffi. I due erano stati divisi da altri connazionali, ma Hamza avebbe poi preso un coltello colpendo due volte l’uomo di 50 anni tenuto per i capelli da Azmat Nazir (32 anni, adesso indagato per concorso in tentato omicidio).

Il cinquantenne uscì dall’abitazione e fu trovato in via Nazionale dall’equipaggio di un’ambulanza della Pubblica assistenza di Sassofortino. Il ferito perdeva molto sangue e una volta giunto in ospedale fu sotoposto ad un intervento.