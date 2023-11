“Arrivano i fascisti col santo manganello”, sgomento per il post di tre ragazzini su Instagram

Grosseto, 26 novembre 2023 – Un epiteto pesante e poi la minaccia: "Adesso viene il bello, arrivano i fascisti col santo manganello". E’ questo il titolo di un post su Instagram realizzato da tre adolescenti, a corredo di una foto che si sono scattati davanti alla sede del Pd di via Emilia. La foto è comparsa sul profilo di uno dei tre ragazzi grossetani e ha iniziato a circolare anche tra i militanti del Partito Democratico che erano in riunione quando è stata scattata la foto. "C’è il timore di una deriva violenta – hanno risposto i Giovani Democratici – è sempre difficile dire qualcosa di fronte a certi comportamenti, ed esiste un problema che rimane alla base. Non siamo certamente intimoriti da frasi del genere e da comportamenti come quelli che abbiamo visto in foto. Siamo abituati a questo e a certe logiche – aggiungono – che purtroppo sono radicate anche nella nostra città. Non adopereremo mai la forza o la violenza verbale". Quello che fa più effetto, secondo i Giovani Democratici, è che si tratta di "un gesto fatto da ragazzini di 15 anni che usano il linguaggio, come ’zecche rosse’, utilizzato da una certa cultura politica, che vuole accomunare tutta la sinistra al mondo dei Comunisti. Un linguaggio che purtroppo non è una novità nel dibattito politico. La cosa più grave è il richiamo al manganello e alla violenza fine a se stessa". Poi i Giovani Democratici chiudono: "Oltre che a bel ripasso di storia , questi ragazzi avrebbero bisogno anche di una denuncia per capire che quello che loro idolatrano non è altro che il male assoluto dell’Italia. Purtroppo il clima è brutto, soprattutto tra le nuove generazioni. Non è la solita goliardata: speriamo che questo episodio svegli la coscienza di tutti".