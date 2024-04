"Farmacia green. Esempi virtuosi si moltiplichino"

Nel grossetano anche le farmacie sono green. Trasferitasi a Stiacciole, la farmacia Santa Lucia è stata realizzata seguendo i dettami della bioedilizia. Una struttura progettata dal celebre architetto Edoardo Milesi, oltre ad essere stata realizzata in larga parte in legno, gode di un’esposizione alla luce solare che le consente di evitare un ricorso eccessivo a illuminazione artificiale, è coibentata, dotata di pannelli solari e studiata rigorosamente in ottica di risparmio energetico.

"Quello della farmacia Santa Lucia – dice Angelo Gentili (Legambiente) – è l’esempio palese che costruire un edificio esempio di bellezza in maniera compatibile con l’ambiente non solo è possibile ma è ormai già ampiamente realtà. La bioedilizia rappresenta un alleato fondamentale nel contrasto alla crisi climatiche e un aiuto importante anche alle tasche di privati, aziende ed enti pubblici. Il risparmio in termini di consumi è evidente e immediatamente percepibile. Attenzione, però, a farne solo una questione di portafogli: costruire in chiave green significa anche fare la propria parte e prendersi cura del proprio pezzo di mondo. L’auspicio è che quello della farmacia Santa Lucia sia solo uno dei moltissimi esempi che potranno trovare casa nella nostra provincia, sia nel pubblico che nel privato. D’altronde, il principio delle comunità energetiche è proprio questo: la riconversione. Tanti tasselli possono creare un mosaico. La strada è quella giusta".