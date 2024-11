"Fantasmini" della scuola in visita ai Carabinieri

Ad Halloween non si sa mai chi si può incontrare, fantasmi e mostri vari girano liberamente per strada, facendo scherzi soprattutto a chi nega loro i dolcetti. Così, è capitato anche ai Carabinieri della stazione di Braccagni, che si sono visti arrivare sulla porta del comando un gruppo numeroso di piccoli "spiritelli" e "streghe". I Carabinieri stavolta non hanno potuto fare che... vuotare il sacco, e riempire di dolci le loro tasche. Ingente il bottino dei "fantasmini" di Braccagni, anche perchè di fronte a quei "piccoli mostri" non è stato possibile fare altrimenti. E anche i militari si sono arresi. Ma prima di scappare via a mani piene, pare che qualche piccolo fantasma, vedendo i Carabinieri così "terrorizzati", abbia alla fine confessato "tranquilli, siamo i bimbi della scuola dell’infanzia di Braccagni".