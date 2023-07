Fanfara dei Carabinieri a Grosseto, domani sfilata in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria

La Fanfara del 4° Reggimento a cavallo dell’Arma dei Carabinieri domani sfilerà per le vie del centro di Grosseto in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune all’Arma dei Carabinieri. Il riconoscimento, avvenuto con delibera dello scorso marzo, testimonia l’impegno dei Carabinieri a tutela della legalità, per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di criminalità, e per il legame, che dura da oltre 200 anni, con le città italiane e le innumerevoli comunità locali, anche le più piccole, che vedono nell’Arma dei Carabinieri un chiaro punto di riferimento. Un legame solido ed antico, quindi, anche con Grosseto, e che con questo lusinghiero riconoscimento si rinsalda ulteriormente. Per celebrarne la consegna, il Comune ha voluto coinvolgere i cittadini attraverso un evento che partirà alle 18 di domani da via Ximenes, e attraverso Porta Corsica, sfilerà lungo corso Carducci per fermarsi in piazza Dante. Un’occasione per cittadini ed ospiti in vacanza che renderà un momento istituzionale, una festa a cui tutti potranno assistere. La Fanfara a cavallo è il più antico dei Reparti musicali dell’Arma dei Carabinieri.