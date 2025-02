’Familia’, un film per riflettere. Dibattito sui maltrattamenti

FOLLONICAUna riflessione sul fenomeno delle violenze domestiche, dopo la visione del film ’Familia’. La proiezione della pellicola è in progamma venerdì dalle 21.30 nella sala comunale ex cinema Tirreno, in via Bicocchi. L’evento è organizzato dall’Associazione Piccolo Cineclub Tirreno e il Comitato pari opportunità avvocate e avvocati di Grosseto. Ecco le parole del regista Francesco Costabile: "Mai come in questi giorni stiamo assistendo a una strumentalizzazione politica sul corpo delle donne. C’è bisogno di un risveglio collettivo contro una classe politica che fa propaganda anche su temi così delicati. Facciamoci sentire, facciamo del rumore, anche nel buio di una sala cinematografica". ‘Familia’ è un film sulla violenza di genere che non edulcora, non ammorbidisce un tema che va affrontato di petto. La violenza va attraversata, bisogna conoscerla per imparare a difendersi. Ha vinto numerosi riconoscenti tra cui il Premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile a Francesco Gheghi, la segnalazione cinema for Unicef, il Premio Miglior Cast Italiano Mostra 2024. Attraverso il filtro del racconto cinematografico. Familia mette in luce una serie di questioni su cui riflettere, a partire dalla mancanza di una rete che dia modo alle donne di sentirsi protette. Una pellicola che racconta la difficoltà di riuscire a denunciare, la paura di perdere i propri figli, l’angoscia di ritrovarsi soli e senza protezione. Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi, telefonando al numero 339/3880312. La visione sarà preceduta da una presentazione video dell’attrice protagonista Brarba Ronchi.