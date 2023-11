Evento Agimus. Torna "Musica in ospedale"

Dopo tre anni di attesa torna "Musica in ospedale", il progetto nato insieme alle sezioni Agimus. "Musica in ospedale", iniziativa promossa da Agimus Grosseto, nasce nel 2019 sull’onda dell’esperienza di Agimus Firenze, quando si decise di allietare il ricovero dei pazienti e la permanenza nel "Misericordia" dei parenti ed operatori sanitari con concerti di musica classica, sfruttando quella che appunto viene definita come funzione "terapeutica della musica".

La musica ci apre all’ascolto e alla comprensione, all’ascolto dell’altro che è anche parte di noi quando si trova esposto al dolore, alla paura, al sentimento della perdita e della solitudine, al bisogno di aiuto e di protezione che ci accomuna come esseri umani. Medici e ricercatori riconoscono il grande valore "terapeutico" che ha la musica, e questo progetto sa portare sollievo alle persone degenti ma soprattutto risponde alla solitudine che spesso i pazienti vivono nelle corsie di ospedale.

Domenica alle 11 nell’ospedale "Misericordia" ci sarà il concerto dell’Ensemble Arkattak, una formazione modulare che spazia dalle performance per strumento solo alla piccola orchestra da camera, passando per il quartetto d’archi e il quartetto di violoncelli. Tante versioni di una stessa realtà musicale che ha tra i propri punti di forza la gioia di suonare insieme e l’attenzione al ruolo sociale della musica.

"Dopo alcuni anni – dice Gloria Mazzi, presidente e direttrice artistica di Agimus – finalmente possiamo tornare a presentare nuovamente la stagione musicale Musica in Ospedale. La proposta di Agimus Grosseto è di tre eventi in cui si alterneranno artisti locali, artisti nazionali e giovani talenti. Siamo lieti di poter portare nei locali dell’ospedale Misericordia dei momenti lieti in cui sia degenti, che parenti che personale ospedaliero possano partecipare. Un sentito grazie a chi ci ospita e chi sostiene questa stagione musicale. L’azienda sanitaria ospedaliera di Grosseto e la Fondazione Cr Firenze".