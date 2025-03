Evento a Villa Elena. Un concerto per "La Farfalla"

Un momento che coniuga divertimento e solidarietà, quello in programma sabato alle 18.30 nell’auditorium di "Villa Elena", sede dell’associazione La Farfalla in via Cimabue.

Saranno gli allievi e le allieve dell’istituto musicale comunale "Palmiero Giannetti" a donare un po’ del loro tempo all’associazione (che segue pazienti oncologici e i loro familiari in modo gratuito), diventando i protagonisti di un concerto di musica classica con brani di Liszt, Chopin, Beethoven.

Lo spettacolo, aperto a tutti, sarà con ingresso ad offerta e tutto il ricavato sarà devoluto a La Farfalla (per partecipare non è necessaria la prenotazione).

Si esibiranno Carlotta Anna Denevi, Andrea Bruno, Giorgia Addonisio, Alessia Carmela Rondinella, Filippo Sodi, Azzurra Santini, Arianna Fiorillo, Marco Fatarella, Ylenia Ponticelli, Bianca Berretti, Chiara Rallo, Andrea Rossi, Biagio Sani, Francesco Pilici, Elia Belardi, Leonardo Benocci, Filippo Cibecchini, Ariel Stefanelli, Lorelei Stefanelli, Francesco Cauci, Serena Cirocco, Francesco Nacucchi, Riccardo Abbruzzese, Pietro Sirioni, Andrea Lentini.

La missione dell’associazione "La Farfalla" è quella di offrire un’assistenza totale e gratuita ai pazienti oncologici e a chiunque abbia necessità di terapia del dolore e cure palliative.

"Siamo cresciuti tanto dal giorno della nostra fondazione nel 2009 – dice la Presidente Loriana Landi – e sono aumentate le nostre attività di assistenza nei confronti di chi ha necessità di cure: vorrei ricordare la Scrambler therapy, l’assistenza infermieristica e psicologica (sia ambulatoriale che domiciliare), tutte completamente gratuite. Voglio ringraziare il direttore dell’istituto musicale, il maestro Antonio Di Cristofano, tutti i professori e gli allievi musicisti per aver deciso di dedicarci il loro tempo e la loro bellissima musica. Grazie per celebrare quotidianamente la vita".

Dopo l’esibizione sarà offerto a tutti i partecipanti un aperitivo, grazie al contributo del Clan della Musica, Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano, Corsini, Panificio Galletti, Sian Handmade.