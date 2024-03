Eugenio Giani all’inaugurazione del Capodanno dell’Annunciazione

Sarà il presidente della Regione Eugenio Giani ad aprire le celebrazioni del Capodanno dell’Annunciazione oggi a Massa Marittima. Alle 15 il presidente sarà alla testa del corteo in partenza da piazza XXIV Maggio, accompagnato dal Gonfalone. Alle 17 il corteo raggiungerà piazza Garibaldi dove sono previsti lo schieramento dei figuranti e i saluti istituzionali. Il Capodanno dell’Annunciazione è un evento rilanciato dalla Regione per ricordare che l’anno civile iniziava in Toscana il 25 marzo, tradizione rimasta in vigore fino al 1749.

C’è attesa per il momento clou dei festeggiamenti inizierà nel pomeriggio: alle 15, da piazza XXIV maggio, partirà lo spettacolare corteo storico formato dagli oltre 1500 figuranti provenienti da tutta la Toscana, vestiti in abiti storici. Il corteo raggiungerà la piazza Garibaldi dove alle 17 si terrà la cerimonia con i saluti istituzionali. Alle 18 e 30, nel Palazzo Eugenio Giani presenterà il suo libro "Cosimo I dei Medici".