"E…state con Noi", con la Polizia campagna di educazione stradale

Nella cornice delle iniziative volte a promuovere la diffusione della cultura della guida responsabile e sostenibile, la Polizia ha programmato, fino al 3 settembre, la campagna di educazione stradale "E…state con Noi". L’iniziativa, che prevede l’impiego del Pullman Azzurro e della Lamborghini della Polizia, si svolgerà nelle principali località turistiche italiane, particolarmente interessate dalla movida balneare estiva. Per la provincia di Grosseto è stata prescelta piazza Guerrazzi a Follonica come località particolarmente frequentata da ragazzi durante la bella stagione, dove, da oggi alle 19 è in programma un incontro tra la Polizia stradale del capoluogo maremmano e i ragazzi. L’obiettivo è sempre lo stesso: sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni su quei comportamenti che rendono la guida pericolosa, in particolare l’abuso di alcool e droghe, spesso causa di tragici eventi. Una questione che tocca tutti da vicino, oltre che come poliziotti anche come genitori.