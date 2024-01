Escursioni con Terramare. Rafting sull’Ombrone e trekking nella Diaccia

Doppio appuntamento con le escursioni di Terramare. Domani rafting sul fiume Ombrone (ritrovo alle 14 in fondo a via dei Barberi, località Berrettino) e domenica trekking ad anello a Castiglione nella Riserva naturale della Diaccia Botrona. Un’escursione alla ricerca di suoni, colori e animali fantastici. Ritrovo alle 11 nel parcheggio della Riserva naturale. Necessario pranzo al sacco, scarpe da trekking, kway, almeno un litro d’acqua. Quota di partecipazione: 10 euro, giovani fino ai 16 anni non pagano.