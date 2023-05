Esame sulle reliquie di S. Mamiliano Confermata la loro autenticità

Anche l’Isola del Giglio è stata protagonista nella Cattedrale di Sovana della funzione religosa dedicata al millenario di San Gregorio VII. Nell’occasione sono state trasportate eccezionalmente le reliquie di San Mamiliano, di cui il Giglio custodisce il braccio. È stata l’occasione per la verifica dell’originalità dello stesso e, da un esame comparativo delle ossa, questo è risultato compatibile a sostegno della sua autenticità.

Erano presenti il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni e l’assessore di Isola del Giglio Walter Rossi.

"È stato un momento toccante ed emozionante – ha affermato l’assessore Walter Rossi – in cui abbiamo avuto conferma dell’originalità della reliquia che custodiamo gelosamente all’Isola del Giglio in ricordo di San Mamiliano, cui siamo devoti. Nei prossimi giorni la reliquia verrà riportata al Giglio. Ringraziamo il vescovo Giovanni Roncari per la sua accoglienza e condivisione affettuosa".