Erba alta nelle strade del centro. A Bagnoli ci pensano i cittadini

Erba alta in paese nelle vie del centro. Le ultime denunce sono arrivate da alcuni cittadini di Bagnoli, frazione del comune di Arcidosso e i cittadini hanno preso in mano la situazione. Non solo, l’operazione di ripulitura del paese è stata anche l’occasione per gli abitanti e la comunità del Bangladesh che qui è numerosa, di interagire e collaborare. I territori di Arcidosso e Castel del Piano, dai centri storici dei capoluoghi a quelli delle frazioni, sono abitati da molti cittadini del Bangladesh, famiglie con donne, uomini e bambini. Insomma una popolazione che non può più essere considerata una minoranza da guardare con distanza. L’iniziativa presa da alcuni abitanti dei Bagnoli è riuscita anche a stimolare un primo contatto tra le famiglie bengalesi e quelle che invece in questo paese vivono da generazioni. Armati di decespugliatori, scope, rastretti e sacchi neri i volontari hanno tagliato l’erba e ripristinato alcune vie dl centro storico di Bagnoli, lo hanno fatto raggiungendo importanti risultati, in primo luogo è stato fatto qualche passo in avanti nel difficile e lungo cammino dell’integrazione tra comunità molto diverse. A commentare quanto accaduto è Corrado Lazzeroni, ex amministratore comunale e abitante di Bagnoli. "Prima delle elezioni feci un giro della frazione con sindaco, assessori e capo vigili – spiega Lazzeroni - Quando Marini presentò la lista a Bagnoli feci presente che dovevano esser il comune e i cittadini che dovevano dare il buon esempio affinché i nuovi ospiti si adeguassero. Stessa cosa aveva fatto anche l’associazione Vettoraia. I cittadini di Bagnoli hanno risposto positivamente. Speriamo ci sia continuità".