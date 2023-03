Entra in chiesa, sniffa e poi mette il video su Tik Tok Ma il parroco non lo denuncerà

ORBETELLO

Il gesto, già di per sé, poteva risparmiarselo, ma non contento, lo ha addirittura ripreso con il telefonino e spedito sui social. Un uomo, residente da qualche tempo in Maremma, si è ripreso mentre sniffa polvere bianca sopra una panca in una chiesa di Orbetello. Il video è stato poi postato dall’autore su "Tik Tok" diventando in poco tempo virale. Adesso l’autore del gesto rischia una denuncia per vilipendio della religione.

Ma chi è l’uomo? Si tratta di una persona, originaria dell’alta Italia, che da qualche tempo si è stabilito appunto a Orbetello. Avrebbe approfittato di un momento in cui la chiesa era aperta ma vuota entrando con il suo cane. All’inizio del video si vede proprio l’animale tra le panche, poi l’uomo inquadra se stesso nella chiesa vuota. Prepara la polvere bianca su una panca e poi inizia a sniffare con il classico "rotolino" di cartone.

Nella seconda parte del video l’uomo sembra dialogare con qualcuno, parlando dei suoi programmi per le prossime settimane. Poi chiude il video simulando ancora una volta il gesto della "sniffata". Una vicenda incredibile e poco edificante per l’uomo, che ha fatto il giro dei social network. L’uomo rischia una denuncia per vilipendio anche se per il momento, da quanto si è appreso, sembra che il parroco (che ha deciso di non rilasciare dichiarazioni) abbia deciso di non denunciarlo. L’uomo, comunque, si è fatto chiaramente riconoscere, dai molti che lo conosco, riprendendosi.

La chiesa, come peraltro avviene ogni giorno, era aperta per permettere a chi vuole, lontano dalle ore delle messe, di andare a pregare.