Energie rinnovabili. Le esperienze crescono: "Già 400 le aziende che hanno aderito"

Un roadshow delle Comunità Energetiche Rinnovabili della Toscana. E’ quello che è stato presentato ieri mattina nella sede della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in collaborazione con Unioncamere Toscana, Università di Pisa e Dintec a Grosseto, iniziativa per far conoscere le realtà che stanno lavorando alla transizione energetica. Presenti soggetti pubblici e privati dei territori di Livorno e Grosseto protagonisti della progettazione, promozione e costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili. "Volevamo condividere le esperienze più significative e le migliori pratiche per la costituzione delle Cer - ha iniziato Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio - Abbiamo cercato di approfondire aspetti chiave quali la scelta della forma giuridica, la definizione del business plan, il dimensionamento degli impianti, lo statuto, il regolamento della distribuzione degli incentivi". Presentate anche relazioni tecniche dall’Università di Pisa, sede della cattedra di Sustainable Energy Communities, e dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse, che ha fornito anche un aggiornamento sui bandi della Regione Toscana per l’efficientamento energetico degli edifici degli enti pubblici e delle imprese e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la cui uscita è prevista nelle prossime settimane. "Per il momento sono 400 i soggetti che hanno aderito - aggiunge Breda - I vantaggi? Molteplici, prima di tutto quello economico. Nei percorsi avviati la provincia sta rispondendo bene: le buone pratiche devono essere un punto fermo della politica del futuro". Un lavoro che parte da lontano. "Abbiamo anche aperto uno ‘Sportello Energia’ - ha aggiunto Marta Mancusi, responsabile dello sviluppo economico della Camera di Commercio - aperto ogni martedì dalle 9 alle 13. Le aziende, ma anche i privati cittadini potranno richiedere una consulenza gratuita sulle comunità energetiche rinnovabili, sull’asistenza tecnica in materia di energia e le agevolazioni e finanziamenti per l’imminente transizione energetica". Il Roadshow delle Comunità Energetiche Rinnovabili della Toscana si inserisce all’interno del Progetto Transizione Energetica 2023, promosso da Unioncamere Toscana e dalle Camere di Commercio regionali, finalizzato ad aumentare la consapevolezza di imprese e stakeholder negli ambiti della transizione ecologica, dell’efficientamento energetico e dello sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili. "Si tratta di una progettazione interessante - ha aggiunto Claudio Della Lucia, presidente di Federalberghi dell’Elba - Sulla nostra isola hanno aderito 150 aziende che stanno sfidando la sostenibilità. L’autosufficienza energetica deve essere il punto fermo e l’obiettivo di tutte le aziende e le pubbliche amministrazioni nel prossimo futuro".