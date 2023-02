Endurance, un successo per tutti

Si è svolta domenica scorsa a Massa Marittima la prima tappa del campionato regionale Endurance, organizzata da Asd Cavallo Maremma con il patrocinio del Comune e del Comitato regionale Fise Toscana. Il bel tempo insieme ad una efficiente organizzazione hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. Tutti i binomi, ovvero cavallo e cavaliere, hanno completato il percorso di gara, che si snodava tra i comuni di Massa Marittima e Gavorrano, con cambi di fondo, strade bianche, sentieri di bosco, capezzagne, salite e discese. I vincitori sono stati premiati nel pomeriggio alla Tenuta del Fontino. Questi i loro nomi: per la categoria Cen B 83Km la prima classificata è stata Giada Falorni su Alifal; al secondo posto Elena Niccolaini, massetana doc, su Majid e al terzo posto Chiara Ragazzini su Eszjo. Per la categoria Cen A 42Km vince Gianluca Niccolai su Asta; seguito dal secondo classificato Giacomo Paganucci su Lapo el Pasha, mentre al terzo posto si è posizionata Sara Mosca su Uranio Baio. Infine, per la categoria debuttanti 21km, sono saliti sul podio Emanuela Anna Marzotto Ita su Nicorno Bosana, al primo posto; Giampiero Ricci su Forresth al secondo posto ed Evelyn Tutuianu su Calai, al terzo posto. "Giornata un po’ fredda ma con uno splendido sole – commenta Chiara Bellini, presidente di Cavallo Maremma – al via 23 partenti, abbiamo avuto anche una amazzone da Bergamo e due partecipanti dalla Puglia. Bellissimo il clima che si è creato con i partecipanti, tutto è filato liscio, grazie anche ad un’ottima commissione veterinaria e all’ottima commissione giudicante. I giudici sono stati disponibili e pronti ad intervenire sul percorso. Sono soddisfatta anche perché tutti i nostri ragazzi sono andati bene. Ringrazio quanti hanno condiviso con noi questa splendida giornata dando appuntamento al prossimo anno". "Grazie all’importante lavoro che sta portando avanti l’associazione Cavallo Maremma – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla cultura e al turismo – ormai da 9 anni abbiamo l’opportunità e l’onore di ospitare nel nostro comune una gara importante come quella regionale che rappresenta una bella vetrina per promuovere la varietà e il fascino dei percorsi presenti nel territorio delle Colline Metallifere adatti al cavallo. Esprimiamo pertanto apprezzamento e ringraziamo gli organizzatori che ogni anno si impegnano al massimo per la riuscita di questa giornata e diamo il benvenuto a tutti i partecipanti".