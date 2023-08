Emozioni tra le onde E’ arrivato il giorno del Palio Marinaro Castiglione in festa

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Il gran giorno è arrivato: Castiglione della Pescaia vivrà oggi le emozioni del 67° Palio marinaro. Alle 19, di fronte al Faro rosso, in mare, il via della regata.

Favoriti sono i campioni uscenti della Portaccia, equipaggio molto accreditato anche se ha cambiato qualcosa. Ma gli altri rioni non partono certo battuti e annunciano battaglia. Lunedì scorso, intanto, si è tenuta l’affollata processione della Madonna dell’Assunta con la benedizione del drappo, dipinto dall’artista fiorentina Paola Imposimato.

"La gara si corre come sempre sulla distanza di circa 2700 metri con tre virate - spiega Giancarlo Farnetani, presidente dell’Asd Palio Marinaro -: partenza di fronte al Faro rosso, prima vasca verso Capèzzolo e prima virata da destra a sinistra. Rientro verso il Faro rosso e seconda virata per la terza vasca e terza virata. Poi lunga volata con l’ingresso in porto, con una boa di disimpegno da lasciare sulla sinistra e arrivo di fronte al Monumento ai caduti". La giornata si aprirà con gli sbandieratori e i tamburini di Torrita di Siena che effettueranno lo spettacolo al piazzale Maristella, poi accompagneranno tifosi e rappresentanti fino al pontile dei rioni. Il Palio ha il patrocinio del Comune, della Regione e della Provincia. L’evento sarà trasmesso da Tv9 la prossima settimana.

Il programma: alle 17 ritrovo Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Torrita di Siena in via Roma (lungomare). Alle 18 sfilata del gruppo con equipaggi rioni per le vie del centro (piazza Orsini-Corso della Libertà-via della Fonte-piazza Garibaldi-pontile dei Rioni). Alle 18.45 uscita in mare degli equipaggi. Al termine del palio, intorno alle 19.30, il gruppo sbandieratori e tamburini di Torrita di Siena si esibirà nella zona premiazione (di fronte al Monumento) in attesa dell’arrivo degli equipaggi. Alle 20 le premiazioni finali in via Vittorio Veneto di fronte al Monumento ai caduti.

Verranno premiati tutti gli equipaggi, i Caporione, le madrine e gli allenatori e verrà assegnata la coppa triennale; per la prima volta istituito il "Trofeo Castiglione della Pescaia" che vede in classifica dopo le gare giovani e donne Piazza e Ponte appaiate a 16 punti, la Marina e il Castello a 10 e la Portaccia a 8. Il trofeo è stato realizzato dall’artigiano ceramista, Venzo Mariano. Gli equipaggi: Rione Castello, colori giallo-verde, barca Rondine corsia 2. Timoniere Federico Accioli, 1° remo Michele Bernardini, 2° remo Manuel Petragli, 3° remo Matteo Lucatelli, 4° remo Valerio Gemignani. Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Alessandro Speciale Damiani, madrina Caterina Ferrandi, capitano Tullio Serafin. Palii vinti 16, mai in mare. Rione Marina, colori bianco-rosso, barca Sbriglio corsia 5. Timoniere Matteo Nikko Venturi, 1° remo Jacopo Trombini, 2° remo Cristian Trombini, 3° remo Alessandro Spernanzoni, 4° remo Ruben Ori. Capo rione Alessandra Avataneo, allenatore Cristian Trombini, madrina Eva Pietrini, capitano Adolfo Ciampoli. Vinti 9. Ultima vittoria nel 1990. Rione Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino corsia 4. Timoniere Rinaldo Moraglia, 1° remo Luca Ronca, 2° remo Simone Capitoni, 3° remo Luca Roghi, 4° remo Josè Elias Ceribelli. Capo rione Luca Roghi, allenatrice Francesca Guidetti, madrina Rachele Del Dottore, capitano Luigi Rampon. Palii vinti 9, nel 2012 e 2013 doppietta. In mare 4 vittorie , trionfatori per Castiglione nel superpalio per la 1° volta nel 2015. Riserva Lorenzo Vannucci.

Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino corsia 3. Timoniere Tommaso Temperani, 1° remo Filippo Temperani, 2° remo Filippo Gargano, 3° remo Tommaso Veri, 4° remo Francesco Chelini. Capo rione Tommaso Veri, allenatore Tommaso Veri, madrina Lara Belcari. Capitano Riccardo Lari. Palii vinti 20. In mare 5: 2011, 2014, 2016, 2017, 2019. Nel 2019 vinti anche i palii giovani e donne. Ultima volta di un rione con 3 vittorie consecutive senior 1999-00-01. Riserva AymenAchour. Rione Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione corsia 1. Timoniere Giovanni Biancalani, 1° remo Sebastiano Biancalani, 2° remo Fabio Giovannelli, 3° remo Daniele Sargentini, 4° remo Andrea Giardini. Capo rione Fabio Giovannelli, allenatrice Elisa Tognietti, madrina Carlotta Scolari, capitano Monica Gentilini. Palii vinti 13. In mare tre vittorie la prima nel 2009, 2018 e lo scorso anno. Riserva Giacomo Boddi.