Ha lottato contro la malattia, si è spento il sorriso di Emma

Emma Baldi, morta a 20 anni

Grosseto, 25 marzo 2023 – Tragedia a Grosseto. E’ morta Emma Baldi, 20 anni, grossetana, che da anni combatteva con una terribile malattia. Chi la conosceva, ma anche i familiari, la ricordano come una persona dotata di grande sensibilità e dignità. Non solo per come ha affrontato la malattia.

Ma anche per tutto quello che ha fatto nella sua pur breve vita. Emma ha sempre sfoderato il suo sorriso migliore, trasformando la sua vita in un dono per gli amici, per i conoscenti e per i suoi familiari, che la porteranno sempre nel cuore.

Emma Baldi era una grande appassionata di musica, si era diplomata al liceo Rosmini con una tesina sull’emancipazione femminile. I funerali si sono celebrati ieri alle 16 nella chiesa di San Giuseppe a Grosseto tra l’abbraccio dei suoi cari e di tutte le persone che la conoscevano e che gli volevano bene.