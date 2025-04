Emergenza laguna e moscini. Nasce il Comitato civico: "Confronto con gli enti"

ORBETELLOE’ stato costituito in una affollata riunione al Centro "Paragrano" in Piazza del Plebiscito, nel centro storico cittadino, il Comitato Civico ’Orbetello Bene Comune’, iniziativa che ha lo scopo di dare voce alla cittadinanza e rappresentare le istanze per la rinascita del comprensorio. "Il percorso che ci ha portato alla nascita del Comitato Civico - spiega Francesco Bellumori, neo presidente - prende il via dalle libere manifestazioni pubbliche successive alla moria di pesce del luglio 2024 promosse dal gruppo di giovani orbetellani del Collettivo Kairos, che hanno innescato successivamente, durante la scorsa estate e poi a seguire, un continuo confronto pubblico, incontri in presenza e da remoto, continui scambi di opinioni sui temi relativi allo stato di cattiva salute della Laguna di Orbetello. Situazione ulteriormente aggravata poi con l’esplosione dell’emergenza ’moscini’ che ha messo ancora maggiormente in evidenza l’inefficacia della politica locale". Proprio per tutti questi motivi, il Collettivo Kairos ha organizzato un incontro pubblico all’Auditorium di Orbetello, molto partecipato, al quale sono stati invitate tutte le istituzioni coinvolte nella gestione della Laguna e durante il quale, chi era presente fra queste, ha descritto quale fosse lo stato della situazione attuale e anche il percorso verso il Parco della Laguna di Orbetello, soggetto definito dalla legge nazionale per la futura gestione dell’ecosistema lagunare.

"A seguire – prosegue Bellumori – nell’incontro informale fra cittadini dei giorni scorsi presso "Il Paragrano" è stato deciso dai presenti di dare corso alla costituzione di un soggetto organizzato che possa raccogliere le istanze e portarle all’attenzione delle Istituzioni competenti e quindi responsabili dello stato dell’attuale degrado del nostro territorio". Fra gli obiettivi del neo Comitato civico: "monitorare e denunciare le situazioni di degrado ambientale esistenti sul territorio del Comune di Orbetello con particolare attenzione alla Laguna di Orbetello ed alle altre eccellenze e peculiarità esistenti; monitorare e attenzionare le criticità ambientali dell’intero comune di Orbetello; proporre iniziative atte a dare valore al territorio ed alla qualità della vita nel territorio del comune di Orbetello ed in senso esteso a tutto il comprensorio".

Michele Casalini