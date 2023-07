"Emergenza Granchi Blu a Orbetello: Richiesto Incontro"

"Per l’emergenza granchi blu nella laguna di Orbetello – dice il vicepresidente di Fedagripesca Toscana Andrea Bartoli – siamo entrati in contatto con la Regione Toscana. Abbiamo richiesto un tavolo con l’assessore all’Ambiente Monia Monni e con l’assessore all’Agricoltura e pesca Stefania Saccardi, contiamo venga convocato per settimana prossima".

C’è grande preoccupazione intorno al fenomeno della presenza dei granchi blu nella laguna orbetellana e l’allarme era stato lanciato nei giorni scorsi proprio da Confcooperative Fedagripesca Toscana che aveva evidenziato che si tratta di una specie aliena per il nostro ecosistema, priva di predatori in natura che divora tutto quello che trova. Una presenza talmente dannosa tanto da far richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza.

Bartoli aveva evidenziato anche la loro aggressività e il rischio che i pesci di allevamento fossero "decimati in poco tempo". Un problema che si era posto anche nel’alto Adriatico, zona per la quale – appunto – il governo aveva dichiarato lo stato di emergenza.

"Un anno fa erano appena centinaia – ha ricordato Pier Luigi Piro, presidente della Cooperativa Orbetello pesca lagunare –, mentre adesso sono quintali. Attaccano i nostri pesci e le strutture per la pesca. Mangiano le orate più piccole, oltre a vongole e cozze, che sarebbero proprio gli alimenti delle orate, creando un cortocircuito alimentare. Anche la pesca delle anguille è già diminuita del 30%, perché recidono tutte le reti. Abbiamo bisogno di risposte urgenti dal Ministero dell’Agricoltura, e di sostegni economici".