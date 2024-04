Elezioni, dove ritirare la nuova tessera

Il Comune, in vista delle elezioni Amministrative e Europee in programma dal 7 al 9 giugno, invita gli elettori a controllare la propria tessera elettorale per verificarne la validità (e gli spazi disponibili). Qualora sia necessario il rilascio di duplicato o nuova tessera, è necessario presentarsi, senza aspettare i giorni delle elezioni, all’ufficio preposto. L’ufficio preposto al rilascio è aperto al pubblico dalle 10 alle 12.30. L’Ufficio elettorale, inoltre, da venerdì 7 giugno è disponibile per il rilascio del duplicato delle tessere elettorali o per l’effettuazione delle annotazioni per variazione indirizzo anche venerdì 7 dalle 9 alle 18 (orario continuato), sabato 8 giugno (giorno delle elezioni) - dalle 9 alle 23 (orario continuato) e domenica 9 giugno (giorno delle elezioni) dalle 7 alle 23, orario continuato.