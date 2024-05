Elezioni a Massa Marittima: "Il centrodestra è con Mazzocco. Voltiamo pagina tutti insieme"

"La città di Massa Marittima è pronta a voltare pagina dopo decenni d’immobilismo. Paolo Mazzocco, un candidato civico, sostenuto da Fratelli d’Italia, dal partito Repubblicano e dalle migliori personalità della società civile e imprenditoriale massetana, da sempre innamorato della sua città, è pronto a scendere in campo per guidare la città del Balestro nei prossimi cinque anni". Inizia così Fabrizio Rossi, Deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia, durante la presentazione del candidato del centrodestra per le prossime elezioni a Massa Marittima. Paolo Mazzocco, 61 anni, fisioterapista al Sant’Andrea, fondatore di Massa Comune, inizia questa avventura con molto entusiasmo: "Il futuro deve essere dei giovani ma non possiamo dimenticare gli anziani – ha iniziato – Massa è una città che in questi anni ha visto tutti gli indici crollare verso il basso. Che senso ha la parola democrazia se da sempre comanda una parte sola? Quello che chiedo è cambiare, risvegliare quello spirito di comunità, di riappropriarsi della dignità di vivere in una delle culle della civiltà maremmana. Votare per me, Paolo Mazzocco, vuol dire voltare pagina definitivamente come è stato fatto in molte parti della Toscana e d’Italia". È arrivato il momento di dire basta al solito apparato vecchio e stantio del partito democratico – ha aggiunto – Paolo Mazzocco è l’uomo del fare, quello vero".

Di persona giusta parla anche Luca Minucci, presidente provinciale di FdI. "Fratelli d’Italia, il primo partito del Paese, della provincia di Grosseto e del comune di Massa Marittima, assieme agli amici Repubblicani, e a tutti quelli che si uniranno al progetto politico-amministrativo portato avanti da Paolo Mazzocco, è pronto per questa nuova sfida. Con Mazzocco sindaco, sarà possibile finalmente far voltare pagina anche in questa importante realtà".

Chiusura per Umberto Marrami, Repubblicano, che appoggia la candidatura di Paolo Mazzocco dopo essere stati al Governo anche con il Pd di Giuntini prima di andarsene "Vogliamo cambiare lo stato delle cose – ha detto – L’unica speranza è Mazzocco".