Effigi ha lanciato "Il mese della lettura". Libri nei negozi da leggere gratuitamente

È iniziato il mese della lettura promosso da Edizioni Effigi, casa editrice di Arcidosso, e questa iniziativa proseguirà fino al 23 aprile, data in cui si celebra la Giornata nazionale del libro. In 22 attività di Arcidosso e Castel del Piano sono gratuitamente a disposizione dei cittadini libri da leggere e consultare sul posto, questo per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della lettura. "Dagli anni Novanta – commenta Mario Papalini, titolare della casa editrice – la nostra casa editrice si impegna a valorizzare e a far conoscere la letteratura del territorio maremmano, con le sue storie, le sue tradizioni, la sua cultura, i suoi paesaggi e con i personaggi che hanno saputo raccontare il suo carattere selvaggio, rude e antico ma anche dolce e talvolta misterioso". Umberto Eco diceva: "Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito... perché la lettura è un’immortalità all’indietro". È questo anche il leitmotiv che spinge Papalini e la sua squadra a promuovere il mese della lettura. "Durante questo mese – prosegue Papalini – metteremo a disposizione di avventori e clienti delle più importanti attività del territorio i nostri libri e le nostre storie per una consultazione durante i momenti di attesa o per soddisfare una veloce curiosità su temi poco conosciuti ma che possono rivelarsi molto affascinanti". Ma come riconoscere se un’attività ha aderito all’iniziativa di Effigi? "Un espositore con i volumi – conclude l’editore amiatino – segnalerà la nostra iniziativa e ci sarà un segnalibro in omaggio per chi si cimenterà nella lettura". Le attività che hanno aderito al progetto sono tra loro assai diverse.