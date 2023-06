EduCamp Coni a Grosseto, divertimento e apprendimento in spiaggia!

Si è conclusa la prima settimana dell’EduCamp targato Coni, iniziativa fortemente voluta da Amedeo Gabbrielli, responsabile dell’indirizzo sportivo del Fossombroni, coadiuvato nell’organizzazione da Giovanni Castelli, da Niccolò Amerighi e da uno staff di studenti adeguatamente preparati con corsi ad hoc durante il loro percorso scolastico. Grande l’ospitalità offerta dal bagno Savoia, in particolar modo nella figura di Angelo Petrone e di tutto il suo staff, che ha messo a disposizione la struttura rendendo piacevole il soggiorno dei ragazzi e di tutto l’entourage. Nelle prossime tre settimane il percorso proseguirà sempre all’insegna del divertimento e dell’apprendimento di svariate discipline sportive da provare sfruttando la spiaggia e l’ambiente marino. Le iscrizioni per le prossime settimane dell’EduCamp Coni sono ancora aperte, per informazioni è possibile contattare il 327-6339401. Durante il camp saranno coinvolti esperti di varie discipline tra le quali beach volley, beach tennis, bocce sup e canoa; attività che anticipano il percorso formativo che, chi decide di iscriversi poi all’Istituto Isis Fossombroni e avrà modo di affrontare e approfondire per accrescere il proprio bagaglio personale. Tutte le attività saranno accompagnate da giochi in spiaggia, giochi da tavolo e giochi per spremere le meningi e mettere alla prova le proprie abilità. Il programma prevede la partenza alle 8 dalla stazione di Grosseto con destinazione Marina di Grosseto preso gli stabilimenti balneari Bertini e Cavalleria Savoia.