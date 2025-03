Edifici cittadini in stile Liberty. Incontro con Vera Giommoni

"L’architettura modernista a Grosseto: lo stile Liberty o Floreale. L’architettura del Novecento". E’ questo il titolo della conferenza in programma domani alle 16 nell’aula magna del Polo Universitario, in via Ginori. Relatrice sarà la storica dell’arte Vera Giommoni e la conferenza sarà introdotta dall’architetto Pietro Pettini.

Si parlerà degli edifici dei primi anni del Novecento, costruiti prevalentemente nel quartiere di Porta Nuova. La relatrice ha dato un respiro europeo all’estetica modernista, come necessario perché questa corrente artistica, che si sviluppa in tutta Europa tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, è il frutto di uno stato d’animo diffuso e complesso, cui fanno riferimento tutte le arti nei vari Paesi. In Italia sarà noto come stile Liberty o Floreale, per il suo evidente richiamarsi alle forme biologiche e vegetali. L’evento è organizzato dall’Associazione Archeologica Maremmana.