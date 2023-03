"Edicole, sostegni funzionali"

Rallenta anche in Maremma la chiusura delle edicole il cui numero complessivo negli ultimi anni aveva conosciuto un fortissimo ridimensionamento. La frenata dell’emorragia dei punti vendita è certificata dal report 2023 dello Snag Confcommercio, il sindacato autonomo dei giornalai che in provincia di Grosseto raccoglie circa 20 edicolanti ed è presieduto da Roberto Cicaloni. Il report evidenzia che in Toscana sono al momento attivi 1922 punti vendita di giornali e periodici a stampa: 996 "puri", cioè che vendono esclusivamente giornali e periodici; 926 "misti" ovvero che vendono anche altra tipologia di prodotti. Tra il 2021 e il 2022 si è registrata una contrazione del 3,5% del numero dei punti vendita, ma il trend negativo si è fortemente attenuato rispetto agli ultimi anni anche grazie alle misure di sostegno al settore . "Le misure di sostegno varate in questi anni e ulteriormente rafforzate dal Governo con il bonus edicola 2022 stanno funzionando – commentano da Confcommercio Grosseto –. Ci auguriamo che esecutivo e Parlamento confermino e rafforzino anche per il 2023 questi strumenti che sono fondamentali per tutta la filiera della stampa ma soprattutto per garantire l’accesso alla carta stampata di tutti i cittadini".