"EdicolAcustica" torna in Tv. Registrazioni a marzo

EdicolAcustica è pronta a sbarcare di nuovo in tv. Il progetto, ideato dall’edicolante e musicista grossetano Michele Scuffiotti e oggi portato avanti dall’omonima associazione nel suo ricordo, si prepara al ritorno in onda con EdicolAcustica Melting Pub, una nuova produzione televisiva in otto puntate che sarà registrata a marzo nei locali dello Skye Pub di via de’ Barberi a Grosseto. Arriveranno da tutta Italia cantautori conosciuti dallo staff di EdicolAcustica grazie alle partecipazioni al Mei di Faenza, il più importante appuntamento nazionale dedicato alla musica indipendente, per un mix di interviste, pezzi dal vivo e tante sorprese che i clienti del pub potranno godersi tra una pinta di birra e una specialità del locale. "Una delle particolarità – annuncia Alberto Guazzi, conduttore con Marco D’Alò di EdicolAcustica Melting Pub – è che il pub sarà regolarmente aperto durante le registrazioni delle puntate". Come ospite fisso ci sarà il giornalista e critico musicale Roberto Croci, che vive e lavora da tantissimi anni a Los Angeles, e uno spazio dedicato ai libri a tema musicale curato da Daniele Sgherri.