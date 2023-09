Ecco "Ottobre in festa". All’ex miniera c’è l’evento dei ristoratori gavorranesi

Uno scenario incomparabile, quello della Ravi Marchi, con tutta una serie di antiche strutture che portano a far rivivere il lavoro delle miniere, sarà l’anfiteatro naturale, e ideale, per un appuntamento messo in campo dai ristoratori che operano sul territorio comunale gavorranese e dall’Amministrazione guidata dalla sindaca Stefania Ulivieri. I ristoranti della zona (Amorvino, Bellavista, Morgante, Gotti e Morsi, il Fanta, Pizzosteria La Colonia, La Vecchia Hosteria e Passo Carraio) daranno vita, insieme ai produttori di vino e di altre specialità locali del comparto agroalimentare, domenica, a partire da mezzogiorno, a "Ottobre in Festa" e c’è grande attesa per l’apertura degli stand. Inoltre il tutto sarà allietato dalle note di Simone Pocci dj e dalla musica dal vivo dei " Divi Tardivi".

"Porgo un ringraziamento particolare all’Associazione dei ristoratori – ha detto l’assessore al Turismo, Francesca Mondei che si è resa disponibile ad organizzare, in collaborazione con il Comune di Gavorrano, questo evento nella suggestiva miniera di Ravi Marchi. Uno dei luoghi simbolo dell’archeologia mineraria recente, che in quest’occasione viene valorizzato e fatto conoscere anche attraverso la professionalità dei nostri ristoratori e produttori di vino, che il primo ottobre delizieranno i palati dei visitatori con i loro piatti tipici. Si tratta di una domenica alternativa, ma al contempo complementare, alla scoperta della cultura, dell’ambiente e della cucina tradizionale. Un segno di unità e coinvolgimento importante da parte del nostro capitale storico, culturale e produttivo. Sarà infatti un’occasione sia per approfondire la conoscenza di questo luogo minerario, sia per gustare le proposte enogastronomiche di numerosi chef del nostro territorio". E infatti i ristoratori porteranno in tavolo la ricchezza delle propriespecialità culinarie.

"Crediamo che questo evento coinvolga le attività locali, dando loro visibilità e creando una sinergia che ci permetta di lavorare e valorizzare i nostri prodotti– affermano i ristoratori gavorranesi – Un’iniziativa che si protrarrà per tutto ottobre, nelle giornate di venerdì in cui ogni ristorante, oltre al menù alla carta, proporrà un menu apposto con un prodotto tipico del periodo ed uguale per tutti i locali affiancato dai vini delle cantine gavorranesi".

Roberto Pieralli