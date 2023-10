Ecco "Massa in Comune". Correrà alle elezioni

E’ ormai certa la nascita di un raggruppamento civico che lavorerà in continuità con la lista civica "Massa Comune" e che correrà alle prossime amministrative per costruire un’alternativa a Massa Marittima. L’annuncio ufficiale sarà dato tra qualche giorno: certo per il momento è il nome "Massa in Comune" che ricalca appunto la passata esperienza. Al di là della costruzione del logo "c’è un impegno che vuole rimettere al centro i problemi della città aprendo alla partecipazione di tutti i settori, le associazioni, i singoli cittadini che intendono costruire e portare avanti un progetto di sviluppo – dicono dal neo movimento –. Uno dei punti su cui si registrano molte convergenze è quello della sanità con il presidio ospedaliero e il territorio che rivestono un ruolo di grande priorità e fanno da traino allo sviluppo economico e alla tenuta demografica della città. Non da meno sono settori come quelli delle attività produttive, della viabilità e dei trasporti".