Ecco l’"Autunno in Bianco e Nero". Maria Narodytska in concerto

L’associazione Recondite Armonie propone la quarta edizione di "Autunno in Bianco e Nero", giornate pianistiche internazionali. Il primo appuntamento è domani alle 18 nella chiesa della Misericordia, con il concerto della pianista ucraina Maria Narodytska (biglietto unico euro 10. Prenotazioni 3206812722).

Con una straordinaria serie di performance e più di 50 vittorie in competizioni in tutto il mondo a suo credito, la pianista Narodytska è acclamata sia dalla critica che dal pubblico per la sua "abilità musicale senza pari". La sua discografia in continua crescita include quattro album dedicati a Brahms, Schubert e Beethoven pubblicati sotto l’etichetta OnClassical distribuita tramite Naxos of America. Le sue recenti esibizioni includono apparizioni alla Philharmonie Berlin, al Wiener Konzerthaus, al Brucknerhaus Linz, alla Laeiszhalle di Amburgo e alla Rexam Hall di Takamatsu con l’Orchestra Filarmonica Seto sotto la direzione del Maestro Takuo Yuasa. Domenica, sempre alle 18, nella ex chiesa dei Bigi del Polo Culturale Le Clarisse si svolgerà il concerto dei Giovani pianisti partecipanti alla Masterclass della Narodytska (ingresso gratuito. Prenotazioni 3206812722).

Gli studenti, sia domani che domenica, avranno la possibilità di partecipare a una lezione pianistica pubblica nei locali della Scuola di musica Chelli di Grosseto dove Maria Narodytska condividerà la sua grande esperienza di docente e concertista con le nuove generazioni.

"Autunno in Bianco e Nero" ha la direzione artistica dei pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova. Le manifestazioni di Recondite Armonie sono realizzate con il patrocinio del Comune di Grosseto.