Ecco l’autunno a Amiata: tanti eventi da non perdere

L’autunno ha fatto ufficialmente il suo ingresso e gli otto comuni dell’Ambito Turistico Amiatino (Arcidosso, Abbadia San Salvatore, Castel del Piano, Castell’Azzara, Piancastagnaio, Roccalbegna e Seggiano) hanno stilato un ricco calendario di eventi, tutti volti a celebrare questa stagione e i suoi pregiati frutti: castagne, funghi e olio nuovo. Si parte con la "Festa di Ottobre" a Vallerona (comune di Roccalbegna), in programma fino a domani. Buon vino, piatti tipici e ottima birra saranno questi gli ingredienti principali per festeggiare l’arrivo dell’autunno. Il prossimo appuntamento d’autunno dei comuni appartenenti all’ambito turistico riguarda Bagnolo (frazione del comune di Santa Fiora) con la storica Sagra del Fungo. Doppio appuntamento che sarà di scena il 14-15 e 21-22 ottobre. Giunta alla 47esima edizione, lo stand gastronomico della sagra autunnale offre la possibilità di gustare piatti tipici a base di funghi, il tutto accompagnato da spettacoli musicali e alternato ad attività outdoor organizzate. A Santa Fiora, negli stessi giorni dell’evento a Bagnolo è in programma la Festa del Marrone Santafiorese. Quattro giorni dedicati ancora una volta alla pregiatissima castagna del Monte Amiata. Anche a Santa Fiora (Uno dei Borghi più belli d’Italia). Sono in programma degustazioni di piatti a base di marroni e visite guidate nei boschi che abbracciano il borgo.