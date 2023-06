Ecco la scuola parentale L’esperienza vincente del "Santa Laura"

C’è una realtà, "La scuola in natura del Santa Laura", che alla luce del successo che sta ottenendo, amplia l’offerta formativa per i bambini della scuola primaria di Gavorrano. Siamo nella zona della campagna di Bagno di Gavorrano, lungo la strada che unisce lo stadio comunale "Malservisi-Matteini" con la vecchia Aurelia e sempre più famiglie, che stanno cercando un’alternativa alla scuola statale e alle aule scolastiche si rivolgono a questa struttura.

Un’opzione diversa viene dall’Associazione Santa Laura che, dopo essere partita cinque anni fa con il progetto formativo rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, già da due anni ha esteso tale progetto ai bambini dai 5 agli 11 anni, con la cosiddetta ’educazione parentale’.

Le famiglie che si sono rivolte a questa scuola, con le quali i responsabili hanno costituito un gruppo informale regolarmente registrato e legalmente riconosciuto, hanno deciso di prendere in carico autonomamente l’educazione scolastica dei propri figli, aiutati da professionisti del settore: insegnanti privati, esperti di musica, arte, scienze sportive, filosofia, lingue straniere, educazione emozionale.

"Ci è sembrato bello poter mettere la nostra esperienza al loro servizio – dicono Elena e Giorgia, le due docenti che si occupano della scuola parentale – e così siamo arrivati ad un percorso educativo mirato e personalizzato sulla base delle esigenze e delle peculiarità dei singoli partecipanti. Il servizio si estende anche nel pomeriggio, dando l’opportunità ai bambini esterni di partecipare ai vari laboratori (musica, lingua inglese, e anche filosofia per bambini) e alle attività di doposcuola come l’ assistenza per i compiti fino alla terza media. Mentre per i genitori è attivo uno sportello socio-educativo di consulenza familiare e di percorsi brevi di gruppo su varie tematiche (genitorialità, comunicazione empatica, gestione del tempo". Una bella realtà che qualifica il territorio comunale e lo rende più appetibile soprattutto in direzione dell’insegnamento scolastico. Per informazioni: Elena 3292140854 o Monia 3283380876

Roberto Pieralli