Ecco la nuova Giunta La sindaca Ulivieri ha presentato la sua squadra

Il sindaco Stefania Ulivieri, emozionata, ieri a metà mattinata, in piedi davanti al nuovo Consiglio comunale, al gran completo, con davanti il pubblico delle grandi occasioni, ha pronunciato la frase di rito giurando fedeltà alla Costituzione ed ora per cinque anni guiderà il Comune di Gavorrano Subito dopo il passaggio molto atteso, con tante indiscrezioni che lo hanno accompagnato alla vigilia, dell’annuncio della composizione della Giunta. L’esecutivo è composto dal vicesindaco Daniele Tonini (Pd) con delega ai lavori pubblici, polizia municipale, sport, patrimonio attività venatoria; Simon Brunetti (civico), con delega ai rapporti con le frazioni, associazionismo, volontariato, tutela di animali d’affezione, protezione civile; Francesca Mondei (Pd) delega al turismo, sociale, ambiente, attività produttive; Massimo Borghi (Sì) che ha avuto la delega alla legalità, partecipazione e urbanistico.

Il sindaco ha anche annunciato alcune deleghe che affiderà agli altri consiglieri: Caterina Marisca (Pari Opportunità e le politiche giovanili), Patrizia Scapin (cultura), Silvia Rossetti (eventi e commercio), Giulio Querci, capogruppo di maggioranza e delega ai rapporti con il Parco delle Colline Metallifere. Fra le nomine anche quella della Commissione elettorale comunale che vede Rossetti, Scapin e Asuni effettivi con supplenti Signori, Querci e Marisca. Ma anche la commissione per la formazione dell’Elenco dei giudici popolari ha avuto il suo spazio, con Massimo Borghi e Andrea Maule che ne faranno parte. Ma la mattinata, che era legata a questi aspetti prettamente burocratici ha vissuto i suoi momenti caldi e c’è stato subito un dibattito acceso con le bordate di Maule verso il Pd locale legato alla campagna elettorale appena conclusa, con qualche frecciatina per chi è passato dalla minoranza alla maggioranza. E, sentitosi chiamato in causa, Massimo Borghi ha tenuto a precisare e motivare le ragioni del suo ingresso nella nuova maggioranza. Oltre a questi consiglieri hanno preso la parola il capogruppo di maggioranza Giulio Querci, Francesca Mondei e Patrizia Scapin.

