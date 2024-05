Ecco la lista di Poli: "Possiamo farcela"

Un salone del Palazzo dell’Abbondanza, con una larga partecipazione di massetani, ha fatto ala alla discesa in campo di Sandro Poli e dei suoi candidati che, in vista dell’appuntamento di giugno, si sono presentati agli elettori massetani. Ognuno dei candidati si è fatto conoscere spiegando al microfono il proprio curriculum ed il perché di una scelta a sostegno di Poli. Poi ha preso la parola il candidato a sindaco che si è presentato con un excursus a tutto tondo soffermandosi e dando spazio a criticità cittadine aprendo con uno slogan: si può fare. Ha parlato con i programmi ed ha battuto il chiodo sul problema assillante per Massa e per il Sant’Andrea ed ha ricordato che il giorno 15 saranno a Massa Ulmi e Scaramelli per parlare proprio di questo ospedale. In chiusura, sul grande schermo, sono apparse, in sintesi, le dritte del programma elettorale di Poli, a favore di Massa, che vuole orgogliosa, viva, creativa, operosa, curata, inclusiva e sicura. Daniele Brogi commerciante, Roberto Ghinazzi, pensionato, Simonetta Grass, insegnante, Nadia Benucci Amministratore di sostegno, Antonella Santucci perito chimico, Alberto Turacchi avvocato, Ilaria Parigi, educatore cinofilo, Alessandra Ceri, insegnante di ballo, Carlo Biagini, impiegato, Marco Stanghellini, agricoltore, Monica Bargelli, commerciante, Giacomo Vinciguerra sorvegliante minerario. In particolare Poli, rifacendosi alla bellezze artistiche naturali, alla ricchezza delle ex miniere, ha sollecitato l’avvio del turismo scolastico pronto a sfruttare tante ricchezze. Sui siti minerari dismessi , a giudizio di Poli, è tempo di impiantare pannelli fotovoltaici in grado di regalare tanta energia elettrica gratuita.