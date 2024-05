Ecco la Follonica del futuro. Il Piano strutturale e quelli strategici sono stati presentati a cittadini

Si è svolta ieri pomeriggio, alla Sala Tirreno, la presentazione del Piano Strutturale e dei Piani strategici del Comune di Follonica. L’architetto Rita Monaci, progettista del Piano strutturale, l’architetto Stefano Giommoni presidente dell’Ordine degli Architetti di Grosseto e progettista del Piano Strutturale, e l’ingenere Beatrice Parenti dirigente del Comune di Follonica, hanno così presentato "Follonica Futura dal 1923". L’incontro è stato quindi l’occasione per conoscere i contenuti del Piano strutturale e dei Piani strategici: dal piano delle azioni sostenibili per il clima al piano della mobilità sostenibile, che mirano alla trasformazione della città del Golfo.

"Il Piano Strutturale è esecutivo dal 4 marzo – ha detto l’ingegnere Beatrice Parenti – e al suo interno è presente la prospettiva futura di Follonica. Il Piano si interfaccia con le azioni sostenibili per il clima, per creare delle strategie e degli obiettivi coordinati alla sostenibilità del Comune futuro. Troviamo quindi, in questo studio, i numeri, il perimetro del territorio urbanizzato, le strategie divise per Utoe (Unità territoriali organiche elementari), tutte le linee guida che diventeranno norme del Piano Operativo".

La progettista del Piano strutturale poi prosegue: "Questo è un piano iniziato già qualche tempo fa – aggiunge Rita Monaci – ed è sempre stato chiaro dove si intendesse arrivare. Si chiama ‘Follonica 2035’ perché ha una visione rivolta verso il futuro. Un futuro non estremamente lungo, pur essendo un Piano strutturale, ma che ha voluto prefissarsi una scadenza per potere realizzare attraverso i piani operativi le relative previsioni. Rappresenta uno strumento duttile per la città. È un piano che, partendo da quelle che sono le condizioni attuali di Follonica, punta ad ascoltarla e comprendere dove si intende arrivare. La strategia che abbiamo adottato, vuole tutelare del paesaggio. In una comunità dove si ritiene che tutti i cittadini vogliano perseguire gli obiettivi della tutela del territorio e del benessere, con questo Piano si vuole offrire una strategia che calibra il vestito della città e del suo territorio su queste finalità".