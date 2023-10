Ecco la Ciclovia Tirrenica. Follonica in prima linea

Cinque chilometri di pista ciclabile che segue il lungomare per un lavoro da 820 mila euro (fondi Pnrr), di cui circa 80 mila finanziati dal Comune di Follonica: è La Ciclovia Tirrenica, il progetto della dorsale cicloturistica che corre per circa 930 chilometri e si snoda da Ventimiglia a Roma, passando ovviamente dalla città del Golfo. Il percorso è caratterizzato dall’affaccio sul mare quale elemento distintivo che, da un lato ne costituisce una condizione di grande pregio ma, dall’altro, rappresenta anche una difficoltà logistica per la coesistenza sulla costa di preziose funzioni di tipo residenziale e turistico accostate a quelle legate alla mobilità. "Questa infrastruttura è strategica per lo sviluppo della mobilità dolce e del turismo sostenibili – spiega il sindaco Andrea Benini – è inserita nel Pnrr e collegata alla Rete nazionale delle Ciclovie e dei percorsi europei Eurovelo. In Toscana sono 560 i chilometri interessati, e Follonica verrà attraversata lungo tutta la sua costa: per realizzare l’infrastruttura la città ha ricevuto un finanziamento molto importante di circa 820 mila euro. Questo comporterà alcuni adeguamenti che interessano anche il lungomare di Pratoranieri, dove passa la ciclabile e il tratto di Senzuno. Il lavoro è stato fatto con grande cura e sono state ascoltate le esigenze dei residenti dei vari quartieri". "La Ciclovia ha origine al confine fra il comune di Piombino e il Comune di Follonica - spiega il vicesindaco Andrea Pecorini - passerà lungo viale Italia, e terminerà nel Comune di Scarlino con una passerella. Come da schema di accordo, la realizzazione degli interventi dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026". "La Ciclovia rappresenta una novità fondamentale, che permetterà di risolvere il problema che si viene sempre a creare in estate, quando, in molti tratti cittadini, la ciclabilità e la pedonabilità entrano in conflitto tra loro - chiude l’assessora Mirjam Giorgieri - Nel progetto è previsto che la Ciclovia sia messa in collegamento con il sottopasso di Campi Alti, in via dei Pini, passando da via Amendola".