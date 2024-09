Ecco "Il Consiglio in Comune". I due anni mezzo di Turbanti

Si intitola "Il Consiglio in Comune" il volume che attraverso parole e immagini racconta i primi due anni e mezzo del mandato del presidente Fausto Turbanti e di tutti i consiglieri dal 26 ottobre 2021, giorno dell’insediamento, al 30 giugno 2024. Dopo una prima parte con i numeri del Consiglio e delle Commissioni, una sezione è dedicata alla Festa della Toscana. Nelle pagine successive si entra nel vivo delle attività che, sempre con la partecipazione dei consiglieri, si sono svolte nella sala principale dell’amministrazione, vale a dire le cittadinanze onorarie, le civiche benemerenze, la cerimonia in ricordo del bombardamento di Pasquetta, la presentazione del centenario dell’Aeronautica, il progetto Bella storia e l’implementazione delle funzioni dell’aula, a cui si aggiungono la campagna per incentivare la donazione di sangue e la creazione di una sala stampa istituzionale. Spazio poi al "Consiglio fuori dal Comune", ossia alle iniziative che hanno portato consiglieri e amministratori fuori dal Municipio. Attraverso l’utilizzo dei codici Qr, inoltre, è possibile rivedere i video realizzati. E infine uno sguardo al futuro con tante idee ancora da realizzare, tra cui la proposta, ancora allo studio, di rinnovare la sala consiliare con una diversa disposizione degli arredi. "Questo libro – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – raccoglie momenti che hanno reso ancora di più la sala del Consiglio un luogo vicino ai cittadini, favorendo la partecipazione e la trasparenza tra il governo e la sua comunità". "Sin dal primo giorno – dice il presidente Fausto Turbanti – ho lavorato insieme ai consiglieri, in maniera trasversale. L’impegno è sempre stato costante e intenso e non cambierà nei prossimi due anni e mezzo".