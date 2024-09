Ecco il Condominio sociale. Inaugurato il primo lotto

A Cana, frazione del comune di Roccalbegna, sorgerà un nuovo condominio sociale e il primo lotto è stato inaugurato. A breve saranno assegnati, tramite bando pubblico, i lavori per il secondo e ultimo lotto e la fine dei lavori è prevista per settembre 2025.

Una struttura che, una volta completata, potrà fornire servizi importanti ai cittadini, non solo a quelli residenti nel territorio comunale. Oltre alle residenze per gli anziani tra i lavori già terminati c’è anche la ristrutturazione dell’ambulatorio del medico condotto. "Adesso c’è da trovare il medico – dice il sindaco di Roccalbegna, Massimo Galli –, perché il nostro attuale lascia per andare in un’altra destinazione, ma intanto abbiamo un ambulatorio nuovo e ho già preso contatti con la Asl che è impegnata a ricercare un medico per la nostra zona. Detto ciò, è opportuno dire che questa nuova struttura, realizzata al momento solo per metà non sarebbe stata possibile senza l’aiuto di un donatore".

Valeriano Cosci, classe 1927, ha donato 600mila euro e grazie a questa somma e ad altri 500mila euro derivanti dal Pnrr e infine ad altri 200mila euro arrivati grazie a un bando sulle aree interne, il Comune di Roccalbegna può pensare di avere sul suo territorio una struttura accogliente per gli anziani. "Ci tengo a ringraziare anche pubblicamente Valeriano – prosegue Galli –, senza di lui questo progetto non sarebbe stato possibile. E poi vorrei ricordare che tutta la struttura sarà alimentata da un impianto fotovoltaico di 20 Kw". Valeriano Cosci, nato e cresciuto a Cana, si è trasferito a Grosseto dove ha fatto l’assicuratore. Cana però è il suo buen ritiro e il giorno dell’inaugurazione del primo lotto era presente.

N.C.