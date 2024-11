Ecco "Grandi talenti" progetto di formazione

Non sempre capita di avere le idee così chiare quando si è giovani. E quanto può essere d’aiuto chi ti porge la mano per un aiuto. "Grandi talenti" è il progetto di formazione organizzato da Cescot agenzia formativa accreditata di Confesercenti, e finanziato dalla Regione Toscana, in collaborazione con il Comune di Grosseto, Servimpresa (società di servizi alle imprese di Confesercenti), Cooperativa Le Orme, Terramare, Mantica, Centro di Solidarietà di Grosseto Odv, Comunità Le Vie-Impresa sociale con l’obiettivo di promuovere l’attivazione e il miglioramento occupazionale dei giovani disoccupati ed inattivi del nostro territorio.

"Questo progetto rappresenta una valida opportunità non solo per i giovani – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – che avranno la possibilità di apprendere e specializzarsi, ma anche per le aziende locali, che potranno contare su nuovo personale qualificato". "Ci crediamo e ci teniamo molto che il nostro territorio guardi al futuro investendo sulle risorse umane – afferma Andrea Biondi, direttore di Confesercenti–. C’è una percentuale di popolazione che è inattiva nella fascia giovanile e sicuramente questo è un quesito che ci siamo posti". "L’obiettivo generale del progetto è accompagnare i giovani inattivi o disoccupati nell’ingresso del mercato del lavoro – afferma Laura Comparini di Cescot Confesercenti – aiutarli a cogliere le opportunità di specializzarsi in determinati settori avendo la possibilità di usufruire di corsi gratuiti". I primi corsi partiranno a fine novembre e sono 17 i percorsi totali. I corsi sono "Sviluppa i tuoi talenti", "Esercita i tuoi talenti" e "Accompagna i tuoi talenti". Possono accedere giovani tra i 18 e i 34 anni. Le iscrizioni possono essere effettuate presso gli uffici di Cescot Formazione, via De’ Barberi 108 tramite [email protected] o PEC a [email protected].

Maria Vittoria Gaviano