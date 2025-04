"E’ un mix di passione, sacrifici e soddisfazioni"

Abbiamo intervistato Jonathan Pisano.

"La passione per il pugilato me l’ha trasmessa Mike Tyson, è nata perché mi sono sempre piaciuti gli sport di combattimento. A 7 anni, infatti, ho iniziato con la disciplina del muay thay e poi il pugilato. Per arrivare a questi livelli ho dovuto sacrificare feste di compleanno, la famiglia e gli amici, in generale tutto quello che di solito fanno gli adolescenti. Ho iniziato i primi combattimenti agonistici a 13 anni. Andavo a correre ogni mattina alle 6, prima di andare a scuola, poi nel pomeriggio mi dedicavo agli allenamenti in palestra. All’età di 15 anni mi sono dedicato totalmente a realizzare il mio sogno sportivo. L’incontro più importante è stato contro il Russo, ai campionati europei del 2023, agli ottavi di finale, dove nessuno si aspettava la mia vittoria ultra meritata che mi ha portato ai quarti di finale, fino a raggiungere e conquistare il titolo di vice campione europeo. Non c’è stato un vero e proprio incontro deludente, anche se le uniche delusioni che ho provato sono state quando, nonostante la mia prestazione fosse stata migliore, talvolta è stata data la vittoria all’avversario, facendo rimanere tutti increduli. Grosseto negli ultimi anni ha iniziato ad accogliere un po’ di più il pugilato, grazie anche alle varie manifestazioni che sono state fatte in pubblico, attraverso il patrocinio del Comune di Grosseto, anche grazie ai risultati positivi ottenuti e alle testate giornalistiche locali che ne hanno parlato".