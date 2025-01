E Tirreno-Adriatico sia. La corsa compie 60 anni. L’arrivo di tappa sarà in via Romagna

FOLLONICAManca poco più di un mese per tornare a rivivere la magia della Tirreno Adriatico a Follonica, la corsa dei due mari che spegne le 60 candeline e che come seconda tappa ha scelto nuovamente di tornare ad abbracciare la città come seconda giornata di corsa, ancora una volta di martedì come in una sorta di cabala. E se l’anno scorso il traguardo aveva fatto vivere il brivido della volata con la vittoria di Philipsen Jasper davanti a Tim Merlier e Axel Zingle, ora è già grande l’attesa del territorio per scoprire chi sarà il campione che riuscirà a mettere la sua ruota davanti agli altri in questo nuovo e annunciato galoppo dei cavalli veloci. In una sorta di tappa gemella di quella già vissuta nel 2024, in una sorta di dejavu il via sarà dato da Camaiore per arrivare a Follonica dopo 198 km e 1200 metri di dislivello dando alla tappa 2 stelle di difficoltà su 5 ma su un percorso vario e intrigante che potrebbe riservare soprese se il vento ci mettesse lo zampino. Una frazione che regalerà il primo sprint dopo la cronometro di apertura a Lido di Camaiore e che ora si può scoprire anche negli orari e nella precisione dei luoghi, appuntandosi dove andare ad aspettare il gruppo su quel paracarro cantato da Paolo Conte che nel ’79 aspettava il toscanaccio Bartali e oggi i supereroi del pedale. Dopo la partenza da Camaiore alle 11 in piazza XXIV Maggio, il gruppo attraverserà la pianura attraversando pisano e livornese per poi affrontare la salita verso Castellina Marittima alle 13.15 dov’è posto il gran premio della montagna, seguita dai passaggi ondulati attraverso Riparbella e Canneto alle 14.11 che sarà lo sprint intermedio di giornata. A questo punto il percorso vira in discesa per un lungo tratto che porterà la carovana verso Follonica, dove entrerà in un circuito finale di circa 20 chilometri, da percorrere una volta prima di raggiungere il traguardo.Saranno infatti le 15 quando i ciclisti entreranno in provincia di Grosseto e pedaleranno da bivio di Massa Marittima con una brusca sterzata verso Rondelli (14.58) che in caso di caduta creerebbe un danno notevole a chi dovesse rimanere nelle retrovie. Poi si tocca Follonica con il passaggio sotto il traguardo alle 15.06, la sfrecciata lungo viale Italia per poi prendere la SP152 per tornare a Rondelli (15.21) e aprire il gas verso il traguardo di Follonica che sarà posto in via Romagna. Il boato del pubblico ad accompagnare gli ultimi metri e scoprire chi sarà incoronato re della tappa sarà attorno alle 15.45. E per chi volesse sbirciare le abitudini dei campioni dopo l’arrivo, potrà raggiungere l’area bus al Park Area mercato. Ora non rimane che aspettare soltanto l’annuncio dei campioni che saranno al via per contendersi l’ambito trofeo del Tridente di Nettuno e i cacciatori di tappe, le ruote veloci come quelle che si stanno dando appuntamento a Follonica per sciogliere le gambe, dare gas e vincere la tappa. Ma non più a braccia alzate, pena una salata multa per una recente regola messa dall’Uci.Laura Guerra