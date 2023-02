E’ stato un San Valentino molto speciale Dopo il regalo, un week end romantico

Si è svolta ieri nella gioielleria Stoppa di Corso Carducci la premiazione finale del progetto "San Valentino, a Grosseto ogni amore si fa prezioso" ideato e promosso da Federpreziosi Confcommercio per valorizzare la presenza in città e in provincia di laboratori orafi e di rivendite di gioielli che rappresentano un tassello importante del sistema economico locale.

La presidente di Federpreziosi Grosseto nonché vice presidente di Confcommercio Grosseto, Alessandra Merli, con il direttore dell’associazione Gabriella Orlando, ha consegnato il cofanetto Boscolo Gift ‘Gioielli d’Italia’ al fortunato vincitore del contest, Niccolò Corsini e Serena Betti.

Il giorno di San Valentino si è concluso con una bella serata dopocena in una romanticissima Sala Eden attrezzata di tutto punto durante la quale è stato estratto il coupon numero 267, venduto dalla gioielleria Stoppa, che si è aggiudicato un weekend per due persone in una città a scelta tra quelle proposte, appunto, dal cofanetto Boscolo ‘Gioielli d’Italia’ offerto dall’agenzia Infinito Viaggi.

"Federpreziosi e Confcommercio – dicono Orlando e Merli – ringraziano la cooperativa Uscita di Sicurezza per aver collaborato in maniera così convinta al progetto e Infinito Viaggi per aver messo a disposizione un premio di così alto valore. Un ringraziamento sincero anche a tutte le gioiellerie della provincia che hanno aderito: Giada Gioielli (Ribolla), Gioielleria Sabatini (Orbetello), Boutique Giovanni Raspini (Orbetello), Oro Colato (Grosseto), Gioiellerie Stoppa (due negozi a Grosseto), Gioielleria Mirolli, Saturno Gioielli, Centro Orafo (Grosseto), Gioielleria Cesaroni (Grosseto)".